Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнен 491 рейс Фото: Евгения ГУСЕВА

С 9 октября через Керченский пролив на паромах перевезено 26 694 пассажира, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 часов 7 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 26 694 пассажира, 15 649 единиц автотранспорта и 1021 железнодорожный вагон, - говорится в сообщении.

За время работы переправы паромами в обе стороны выполнен 491 рейс.

В пресс-службе Миньранса отмечается, что по проливу 7 ноября сохраняется штормовое предупреждение. Сильных осадков не ожидается.

Напомним, движение по Крымскому мосту приостановят 8 ноября из-за ремонтных работ. Водителям грузовиков рекомендуют следовать альтернативным маршрутом через новые российские регионы.

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