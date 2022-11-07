В Крыму 7 ноября выявили 24 новых случая COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Иван Макеев

На территории Республики Крым за минувшие сутки выявили 24 случая новой коронавирусной инфекции, 209 131 - с начала упандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 3 пациента, за все время на стационарном лечении находились 62 287 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 30 человек, выздоровевших за весь период - 201 753, - говорится в сообщении.

Смертей от ковида за сутки не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За минвшие в сутки в городе выявили 8 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 079. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За последние сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализирован 1 человек. Выписаны 2 пациента. На данный момент в больницах находится 63 пациента, из них 58 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

Кроме того, за последние 24 часа в горде от коронавируса умер 1 человек в возрасте 86 лет.

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