В Крыму в 2022 году нашли семь новых пещер

Фото: пресс-служба КФУ

В 2022 году в Крыму открыли семь новых пещер. Все они имеют кадастровые номера, но пока еще официального названия не получили, сообщил Геннадий Самохин, старший преподаватель факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета.

По его словам, новые карстовые полости обнаружены в районе гор Ай-Петри, Чатыр-Дага, а также Долгоруковской яйлы.

Так, в районе Чатыр-Дага ученый нашел вертикальную пещеру, которая представляет собой колодец глубиной 145 метров. А на Долгоруковской яйле обнаружили пещеру-источник протяженностью около 300 метров.

- Внутри нее находятся сифоны, полностью затопленные водой, поэтому ее дальнейшее исследование спелеологами возможно только с использованием водолазного снаряжения, - рассказал Геннадий Самохин.

Он отметил, что все подземные открытия совершали с помощью специального оборудования. В частности, исследователи обнаружили в популярной Мраморной пещере ранее не известный зал с помощью дистанционного исследования земли. Доступ к новому залу ученым еще предстоит расчистить.