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НовостиОбщество7 ноября 2022 8:27

В Крыму ночью 7 ноября температура опустилась до нулевых значений

Днем ождается до 9-14 градусов тепла
Екатерина НАЗАРОВА
Существенных осадков в Крыму 7 ноября не ожидается

Существенных осадков в Крыму 7 ноября не ожидается

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Температура воздуха минувшей ночью в Крыму опустилась до нуля, днем ождается до 9-14 градусов тепла. Об этом сообщили в регуональном гидрометцентре.

- В Симферополе 7 ноября переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунжу, днем местами до 17 метров в секунду, - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца суток в регионе будет действовать штормового предупреждение. Также сохраняется высокая пожарная опасность пятого класса.

Ранее КП-Крым писала, какой будет погода 7 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов.

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