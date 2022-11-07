Крымские спасатели эвакуировали травмированную девушку с горы Аю-Даг

Фото: mchs.rk.gov.ru

В Крыму спасатели оказали помощь девушке, получившей травму во время прогулки на горе Аю-Даг. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– 5 ноября в 16:55 в службу спасения поступило сообщение о том, что на горе Аю-Даг женщина травмировалась, не может самостоятельно передвигаться, нуждается в помощи спасателей. <…> Получив от пострадавшей GPS-координаты, спасатели прибыли к месту происшествия. Как выяснилось, девушка 2003 года рождения в результате падения скатилась по крутому склону, испытывает сильные боли, – говорится в сообщении.

Девушку доставили к автомобилю скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50