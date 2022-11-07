Шесть улиц Симферополя остались без воды до 7 ноября

Некоторые жители крымской солицы сегодня остались без воды из-за аварии на сетя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несколько улиц Симферополя остались без воды 7 ноября из-за аварии на сетях холодного водоснабжения на улице Крылова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП РК «‎Вода Крыма».

- До 16.00 (ориентировочно) будет ограничено водоснабжение по адресам: улица Крылова (частично), улица Нижнегоспитальная, улица Краснознаменная, улица К.Цеткин, улица Футболистов, улица Чехова (частично), а также прилегающие улицы и переулки, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в столице Крыма 7 ноября отключат электричество на 24 улицах. Энергетики Крыма ремонтируют оборудование.

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