В селе Первомайское под Севастополем нашли 22 боеприпаса времен ВОВ

Фото: t.me/razvozhaev

В селе Первомайское под Севастополем нашли более 20 снарядов времен Великой Отечественной войны, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.

Во время работ по строительству водопровода в селе Первомайском были найдены боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Всего обнаружено 22 снаряда, разного калибра, – написал он.

Фото: t.me/razvozhaev

Все боеприпасы изъяты специалистами лицензированной организации во взаимодействии с сотрудниками МЧС.

Развожаев напомнил, что в селе Первомайское прокладывают магистральный водопровод. Работы планируется завершить до декабря, на сегодняшний день проект выполнен на 70%.

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