В Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за шесть млрд рублей

Строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Крыму обойдется в 6 млрд руб Фото: Алексей БУЛАТОВ

Строительство двух мусороперерабатывающих заводов в Белогорском и Сакском района Крыма обойдется в шесть миллиардов рублей. Соответствующие распоряжения главы республики опубликованы на портале регионального правительства.

- Определить публично-правовую компанию по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор» единственным подрядчиком по госконтракту, предметом которого является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Экотехнопарк Белогорский район мощностью 500 тысяч тонн/год», - сказано в тексте документа.

На возведение завода в Белогорском районе потребуется 4,2 миллиарда рублей, в Сакском - 1,8 миллиарда рублей. Работы должны быть завершены к концу 2024 года.

Ранее было принято решение о строительстве в Крыму экотехнопарка, способного перерабатывать 500 тысяч тонн отходов в год. Застройщиком выступит МинЖКХ Крыма.

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