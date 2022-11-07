В Симферополе 8 ноября отключат электричество на 27 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

8 ноября часть Симферополя останется без света – электричество на несколько часов отключат на 27 улицах и 4 переулках. Временные неудобства, если верить обещаниям специалистов «Крымэнерго», в ближайшем будущем обернутся более качественным электроснабжением.

Где не будет света с 8.00 до 17.00:

- улицы Донская, 34-54 , 25-47А ; Дорожная, 68А-106 , 51-103 ; Куйбышева, 42-140/67 , 67-141 ; Молодых Подпольщиков, 70-96/118 , 73-109 ; Общественная, 44-82 , 33-85 ; Стрелковая, 28-38 , 23-41 ; Чонгарская, 34-64 , 49-79 ; Кечкеметская, 46, 51-67 ; Глинки, 16-58 , 9-49 ; Острякова, 38-44 , 29-41 ; Симеизская, 6-38 , 1 по ГП; Бородина, 53; Грибоедова, 102-124 , 55-71/2 ; Комсомольская, 50-58 , 59-71 ; Рубцова, 18-38 , 21-35 ; Смирнова, 2-18 , 1-15; Амет Хан Султан, 1-21 ; Акъ-Къая, 15-33 , 39-51 ; Кемаль Якуба, 2-22 , 1-19 ; Сахарова, 1-14; Инам, 16-28 , 13-33 ; Грибная, 22-34; Абдуль Тейфукъ, 2-16 , 1-11 ; Звездная, 2-12 , 1-15 ; Миндальная, 1-18; Пихтовая, 1-18/32; Айдын, 15;

- переулки Коллективный, 2-6 ;Стрелковый, 2-26 , 1-21/123 ;Дорожный, 2-10 , 1-13 ; Вольный, 24.

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