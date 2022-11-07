Глава СК Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте. Об этом сообщили в информационном центре СК РФ.

Ранее представители общественного экологического контроля разместили в соцсети обращение на имя Бастрыкина с просьбой обратить внимание на вырубку кипарисов под коммерческую застройку.

– Сообщается, что компания-подрядчик в отсутствие порубочных билетов производит спил большого количества деревьев. Активисты обеспокоены уничтожением уникальных для микроклимата региона зеленых насаждений, – уточнили в информационном центре Следкома.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву организовать процессуальную проверку и доложить о ее результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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