Погода на 8 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 15 градусов

Ноябрь в Крыму. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

8 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Погоду на полуострове определяет область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с., - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +10...+12.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +13…+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, +7…+13°, юго-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Евпатории +5…12°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.

В Керчи +4 …+8°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.

В Феодосии +6 …+10°, северный ветер 5-6 м/с. Пасмурно.

В Черноморском +6…+10, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +5…+10°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +2…+10°, скорость северо-восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +13 …+15°.

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