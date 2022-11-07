В Ялте 7 ноября почтили погибших на теплоходе «Армения» в 1941 году

Фото: Янина Павленко/Tg

У ялтинской часовни Новомучеников и Исповедников Российских 7 ноября почтили погибших на теплоходе «Армения».

- Госпитальное судно с тысячами спасающихся от войны ранеными, женщинами, стариками и детьми 7 ноября было подло потоплено фашистами, - цитирует Крымская газета главу администрации Ялты Янину Павленко.

Трагедия произошла 7 ноября 1941 года. Немецкая авиация отправила на дно судно в 18 милях от побережья Крымского полуострова. Число погибших, по разным оценкам, составило от 4,5 до 10 тысяч человек. Место затопления теплохода два года назад обнаружила российская экспедиция.

Напомним, в Керчи открылась фотовыставка «Вы не понимаете это другое» об агрессии стран Запада. Кадры иллюстрируют поседсвия военных действий в разных странах под предлогом миротворческой деятельности.

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