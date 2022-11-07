Розничный кредитный портфель в Республике Крым к 1 октября 2022 года вырос почти на 20% Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Кредитный портфель крымчан вырос на 20% до 95,8 миллиарда рублей, сообщили в пресс-службе Банка РФ.

- Розничный кредитный портфель в Республике Крым на 1 октября 2022 года вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 95,8 миллиарда рублей, - говорится в сообщении.

Уточняется, что темпы прироста кредитования жителей полуострова превысили общероссийский уровень (+10,3%) и показатель по Южному федеральному округу (+12,4%).

Напомним, банк РНКБ выдал 1,5 миллиарда рублей в рамках кредитов по программе «Семейная ипотека». Средняя согласованная сумма кредита составляет 4,6 миллиона рублей.

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