Бастрыкин потребовал доклад по обращению крымчан, ожидающих переселения из аварийного жилья

Глава СК Бастрыкин поручил представить доклад по обращению крымчан, несколько лет ожидающих переселения из аварийного жилья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращению жителей Республики Крым, которые несколько лет ждут переселения из аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

– В социальных сетях получило распространение видеообращение жителей Республики Крым о том, что в течение нескольких лет им приходится проживать в доме, находящемся в аварийном состоянии. Местные власти мер к исправлению ситуации не принимают. Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Крым представить оперативный доклад по озвученной ситуации, – говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50