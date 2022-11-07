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НовостиОбщество7 ноября 2022 15:13

Бастрыкин потребовал доклад по обращению крымчан, ожидающих переселения из аварийного жилья

Глава СК Бастрыкин поручил представить доклад по обращению крымчан, ожидающих переселения из аварийного жилья
Дмитрий Коренев
Глава СК Бастрыкин поручил представить доклад по обращению крымчан, несколько лет ожидающих переселения из аварийного жилья

Глава СК Бастрыкин поручил представить доклад по обращению крымчан, несколько лет ожидающих переселения из аварийного жилья

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад по обращению жителей Республики Крым, которые несколько лет ждут переселения из аварийного дома. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

– В социальных сетях получило распространение видеообращение жителей Республики Крым о том, что в течение нескольких лет им приходится проживать в доме, находящемся в аварийном состоянии. Местные власти мер к исправлению ситуации не принимают. Председателем СК России дано поручение руководителю СУ СК России по Республике Крым представить оперативный доклад по озвученной ситуации, – говорится в сообщении ведомства.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

Ранее сообщалось, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте.

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