Прокуратура Крыма проверит законность вырубки деревьев в Ялте

Прокуратура Крыма проводит проверку информации о неправомерной вырубке деревьев в поселке Массандра под Ялтой
Фото: Олег УКЛАДОВ
Прокуратура Крыма проводит проверку информации о незаконной вырубке деревьев в поселке Массандра под Ялтой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
– Организована проверка по публикации, размещенной в сети «Интернет», о возможной неправомерной вырубке деревьев при проведении строительных работ в районе улицы 16 апреля 1944 года поселка Массандра ГО Ялта, – говорится в сообщении.
В ходе проверки будет дана оценка исполнению земельного и природоохранного законодательства.
– При выявлении нарушений, требующих вмешательства прокуратуры, будут приняты соответствующие меры реагирования, – добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по РК и Севастополю проверить информацию о вырубке кипарисовых рощ в Ялте.
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