Суд на Украине приговорил к 12 годам тюрьмы экс-сотрудницу Минэкономразвития Крыма

Фото: ssu.gov.ua

Суд на Украине вынес приговор бывшей сотруднице Министерства экономического развития Крыма.

- По материалам СБУ к реальному сроку лишения свободы на 12 лет осуждена чиновница так называемого «‎министерства экономического развития республики Крым», - сообщили в Службе безопасности Украины.

По информации ведомства, задержали экс-чиновницу в апреле текущего года во Львовской области при попытке выехать с территории Украины в Белоруссию. Находясь с 2014 по 2021 год на руководящей должности, чиновница она в подготовке управленческих решений.

- Галицкий районный суд Львова признал злоумышленницу виновной по части 1 статьи 111 УК Украины (государственная измена), - добавили в ведомстве.

Крым вошел в состав РФ по итогам мартовского референдума 2014 года. Тогда более 95% жителей полуострова высказались в пользу России. Однако киевские власти и большая часть стран Запада по-прежнему считают Крым своей территорией.

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