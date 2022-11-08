За минувшую неделю мошенники обманули крымчан на 5,5 миллиона рублей

16 фактов обмана было соверено по телефону Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 31 октября по 6 ноября мошенники обманули крымчан на 5 миллионов 423 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

- Зафиксировано 50 преступлений, связанных с хищениями средств посредством обманных действий в Интернете, с использованием разных сайтов объявлений и мессенджеров, а также скачиваний сторонних приложений, перехода по ссылкам и осуществления звонков на мобильные номера, - говорится в сообщении.

Чаще всего афареситы использовали соцсети, мессенджеры и Интернет-сайты (зафиксировано 29 фактов мошенничества), в результате чего жители полуострова потеряли 2 миллиона 207 тысяч рублей. Еще 16 фактов обмана было соверено по телефону (украдено 2 миллиона 476 тысяч рублей). Еще более 740 тысяч рублей ушло со счетов потерпевших после скачивания приложений от неизвестных источников (5 фактов).

Ранее в МВД рассказали о четырех популярных видах мошенничества в Крыму. Кроме того, в последнее время появился еще один - розыгрыш.

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