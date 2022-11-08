Детский парк Симферополя благоустроят за 48 миллионов рублей

Фото: МБУК "Парки столицы"

Детский парк Симферополя намерены благоустроить за 47 миллионов 990 тысяч 700 рублей. Этому свидетельствуют соответствующие распоряжения главы Республики Крым Сергея Аксенова.

- Определить ООО «Благо-Крым» единственным подрядчиком по муниципальному контракту, предметом которого является выполнение работ по благоустройству территорий на объекте: «Благоустройство (капитальный ремонт) действующих локаций на общественной территории «Детский парк», расположенной в городе Симферополе Республики Крым», - сказано в тексте документа.

Контракт заключен до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в Крыму построят два мусороперерабатывающих завода за шесть миллиардов рублей. На возведение завода в Белогорском районе потребуется 4,2 миллиарда рублей, в Сакском - 1,8 миллиарда рублей. Работы должны быть завершены к концу 2024 года.

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