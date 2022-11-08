В Крыму 8 ноября выявили 20 новых случаев COVID-19

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению распространения вируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На территории Республики Крым 8 ноября выявили 20 случаев новой коронавирусной инфекции, 209 151 - с начала пандемии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РК.

- За истекшие сутки госпитализировано 5 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 292 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 60 человек, выздоровевших за весь период - 201 813, - говорится в сообщении.

Летальных исходов за минувшие сутки от коронавируса не зафиксировано.

Данные Минздрава РК

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За последние сутки в городе выявили 8 новых случаев заболевания COVID-19, с начала пандемии - 96 087. Такие данные приведены на официальном сайте правительства Севастополя.

- За минувшие сутки в ковидные стационары Севастополя был госпитализированы 2 человека. Выписаны 11 пациентов. На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 54 - с подтвержденным COVID-19, - говорится в сообщении.

За последние сутки смертельных случаев от COVID-19 не зарегистрировано.

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