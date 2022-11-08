Семь улиц Симферополя остались без воды 8 ноября

Несколько улиц города остались 8 ноября без воды из-за аварии и техничских работ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Некоторые улицы Симферополя остались во вторник на несколько часов без воды, сообщили в ГУП РК «‎Вода Крыма».‎

Так, до 13.00 (ориентировочно) в связи с аварией на сетях холодного водоснабжения краны будут сухими на улицах Гоголя (частично), Спера (частично), Павленко (частично), а также на прилегающих улицах и переулках.

До 14.00 воды не будет по аресам: улица Л. Чайкиной, 3, 5, 7, 9, 42, улица Стрелковая, 93, 95, 89, 87, 42, 44, улица Камская, 12, улица Смольная, 25, частный сектор по улице Л. Чайкиной.

Напомним, в Симферополе 8 ноября отключили электричество на 27 улицах. В столице Крыма ремонтируют электросети.

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