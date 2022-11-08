Паромы на Керченской переправе выполнили более 500 рейсов с 9 октября

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет Фото: Евгения ГУСЕВА

С 9 октября семью паромами через Керченскую переправу было перевезено свыше 27 тысяч человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минтренса РФ.

- С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 07.00 часов 8 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 215 пассажиров, 16 078 единиц автотранспорта и 1021 железнодорожный вагон, - говорится в сообщении.

Совокупно паромами за это время было выполнено 502 рейса в обе стороны.

Напомним, в настоящее время продолжается восстановление Крымского моста. Вчера, 7 ноября, первый готовый пролет переправы был направлен к месту монтажа. Конструкцию опустили на многоколесный самоходный модуль и перевезли к месту надвижки.

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