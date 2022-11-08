Осуждены пятеро жителей Симферополя, вымогавших у бригадира 1,5 миллиона рублей

Пятеро симферопольцев получили различные сроки в колонии за вымогательство Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятеро жителей Симферополя осуждены за вымогательство 1,5 миллиона рублей у бригадира местного предприятия. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

- Подсудимым стало известно о том, что бригадир одного из местных предприятий якобы не выплачивает своим работникам заработную плату, после чего ими было решено использовать данную информацию как повод для вымогательства у потерпевшего денежных средств, - говорится в сообщении.

Злоумышленники неоднократно избивали жертву, вымогая у нее деньги и принадлежащий ей автомобиль «Хонда».

Четверо из них получили различные сроки от 6 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Пятого осудили на 7 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет.

Ранее сообщалось, что за минувшую неделю мошенники обманули крымчан на 5,5 миллиона рублей. Чаще всего афареситы использовали соцсети, мессенджеры и Интернет-сайты.

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