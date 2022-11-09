Погода на 9 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 13 градусов

Ноябрь в Крымских горах.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
9 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.
- Ожидается сухая и прохладная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2°, днем +10...+12°.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Днем северо-западный 5-10 м/с., тепло +11…+13°.
В Ялте, как сообщает yandex, +8…+13°, юго-восточный ветер 2-3 м/с. Переменная облачность.
В Евпатории +4…13°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Керчи +7 …+10°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Пасмурно.
В Феодосии +6 …+11°, северный ветер 3-6 м/с. Пасмурно.
В Черноморском +4…+11, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Джанкое +1…+11°, скорость северо-восточного ветра 2-3 м/с. Переменная облачность.
В Армянске +2…+11°, скорость северо-восточного ветра 2-3 м/с. Переменная облачность.
Вода в Черном море +12 …+16°.
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