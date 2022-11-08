В Симферополе автобус №81 теперь будет ходить через микрорайон «Крымская роза»

ГУП РК "Крымтроллейбус"

В Симферополе с 8 ноября изменилась схема движения автобусного маршрута №81 «Улица Титова (РБК) - улица Никанорова (Детский сад №23 «Кораблик»). Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

- С сегодняшнего дня движение автобусов по маршруту осуществляется с заездом в новый микрорайон «Крымская роза» - улица Никанорова, детский сад №23 «Кораблик» (без заезда к ТЦ «Ашан»), - говорится в сообщении.

Уточняется, что автобусы маршрута № 81 следуют по следующим адресам: улица Титова, улица Донская, улица Куйбышева, площадь Веры Роик, улица Лермонтова, проспект Победы, площадь Куйбышева, проспект Кирова, площадь Советская, переулок Совнаркомовский, улица Александра Невского, улица Павленко, бульвар Ленина, улица Гагарина, площадь Московская, улица Киевская, улица Никанорова.

ГУП РК "Крымтроллейбус"

Ранее сообщалось, что в Симферополе можно будет отслеживать прибытие автобусов через специальное приложение. Доступ к нему можно подучить, просканировав QR-код, размещенный на схеме движения общественного транспорта рядом с остановкой.

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