В Севастополе подросток предстал перед судом за кражу денег у родной матери

В Севастополе 17-летний подросток признан виновным в краже денег у собственной матери Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Севастополе 17-летний подросток признан виновным в краже денег у собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

– В ходе предварительного следствия установлено, что 17-летний ученик одной из городских общеобразовательных школ на протяжении месяца тайно похищал у матери денежные сбережения, которые она хранила в нескольких конвертах в своем шкафу, и затем тратил на развлечения, – говорится в сообщении.

В общей сложности парень похитил более 88 тысяч рублей. Обнаружив пропажу денег, женщина сразу заподозрила сына, состоящего на профилактическом учете, и заявила в полицию.

В отношении юноши возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ - «Кража» . Балаклавский районный суд признал его виновным и постановил отправить в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа до достижения совершеннолетия.

– По приговору суда подросток незамедлительно был помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД России по Республике Крым, – сообщили в УМВД.

Ранее сообщалось, что 29-летнему жителю Алушты грозит 10 лет колонии за то, что он обворовал собственную мать. Проживая с женщиной в одной квартире, он воспользовался свободным доступом к деньгам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50