« Идут стрельбы»: Развожаев назвал причину громких звуков в Севастополе

В городе идут учения мобилизованных Фото: Ирина ГЕРЦ

Жители Севастополя могут слышать громкие звуки в городе 8 ноября из-за учений мобилизованных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Опять вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. Как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах сегодня плановые учения, идут стрельбы, - говорится в сообщении.

По его словам, мероприятия продлятся еще несколько дней.

Напомним, над акваторией Севастополя 8 ноября сбили беспилотник. О повреждениях инфраструктуры не сообщается.

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