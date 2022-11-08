« Идут стрельбы»: Развожаев назвал причину громких звуков в Севастополе

В городе идут учения мобилизованных
Фото: Ирина ГЕРЦ
Жители Севастополя могут слышать громкие звуки в городе 8 ноября из-за учений мобилизованных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
- Опять вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. Как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах сегодня плановые учения, идут стрельбы, - говорится в сообщении.
По его словам, мероприятия продлятся еще несколько дней.
Напомним, над акваторией Севастополя 8 ноября сбили беспилотник. О повреждениях инфраструктуры не сообщается.
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