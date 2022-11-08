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НовостиОбщество8 ноября 2022 9:50

« Идут стрельбы»: Развожаев назвал причину громких звуков в Севастополе

Громкие звуки в Севастополе 8 ноября связаны с учениями мобилизованных
Екатерина НАЗАРОВА
В городе идут учения мобилизованных

В городе идут учения мобилизованных

Фото: Ирина ГЕРЦ

Жители Севастополя могут слышать громкие звуки в городе 8 ноября из-за учений мобилизованных. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Опять вижу ваши сообщения о громких звуках в Севастополе. Как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах сегодня плановые учения, идут стрельбы, - говорится в сообщении.

По его словам, мероприятия продлятся еще несколько дней.

Напомним, над акваторией Севастополя 8 ноября сбили беспилотник. О повреждениях инфраструктуры не сообщается.

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