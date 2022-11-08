Кинотеатр «Симферополь» в будущем могут передать инвестору

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Здание кинотеатра «‎Симферополь», который имеет статус объекта культурного наследия регионального уровня, могут выставить на инвестиционный портал Республики Крым.

- Есть идея разместить его на инвестиционном портале Республики Крым и сделать коммерческое предложение инвестору, - рассказал министр строительства и архитектуры Молодежного правительства в РК Илья Комаровский в эфире «Радио Крым».

В настоящее время специалисты проверяют законность построек, расположенных вокруг здания кинотеатра.

Ранее сообщалось, что Детский парк Симферополя благоустроят за 48 миллионов рублей. Контракт заключен до конца текущего года. Подрядчиком выступит ООО «Благо-Крым».

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