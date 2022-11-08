С крутого скалистого ущелья в Крыму эвакуировали троих туристов 7 ноября

Эвакуация туристов при помощи альпинистского оборудования длилась два часа Фото: Олег МЫЛЬНИКОВ

Вчера, 7 ноября, в горах Крыма заблудились трое туристов, которых спасателям пришлось эвакуировать на протяжении двух часов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

В 17.00 поступило сообщение о том, что в районе ущелья Уч-Кош заблудилось мужчина, женщина и подросток. На помощь пострадавшим отправились пятеро спасателей.

- По прибытии в предполагаемый район проведения поисковых работ с туристами удалось установить голосовой контакт. В результате, пострадавшие были найдены на крутом, скалистом склоне ущелья, - говорится в сообщении.

Как оказалось, граждане отправились на обычную прогулку, но не рассчитали силы и не смогли отыскать дорогу назад. Эвакуировать их пришлось при помощи альпинистского снаряжения. Медпомощь никому не понадобилась.

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