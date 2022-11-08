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НовостиПолитика8 ноября 2022 11:27

Жители Керчи передали гуманитарную помощь мобилизованным землякам

Бойцам отправили вещи, продукты, медикаменты и предметы для обустройства быта в полевых условиях
Дмитрий Коренев
Фото: глава администрации Керчи Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Фото: глава администрации Керчи Святослав Брусаков, t.me/brusakov

Жители Керчи собрали гуманитарную помощь для своих земляков, призванных в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил глава администрации города-героя Святослав Брусаков.

– При содействии администрации города мобилизованным от Керчи была доставлена собранная жителями гуманитарная помощь. Также нашим защитникам были переданы личные посылки от родных, – написал он в своем телеграм-канале.

Бойцам отправили вещи, продукты, медикаменты и предметы для обустройства быта в полевых условиях.

Брусаков отметил, что сбор гуманитарной помощи продолжается.

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