Один человек пострадал при пожаре в пятиэтажке под Симферополем

Фото: пресс-служба МЧС по РК

В поселке под Симферополем произошел пожар, есть пострадавший

Вечером 7 ноября в поселке Школьное Симферопольского района произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, один человек пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

– В 19:50, в ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» поступило сообщение о пожаре в квартире на втором этаже пятиэтажного жилого дома в п. Школьное (Симферопольский район). По прибытии стало известно, что в одной из квартир пятиэтажного дома произошло возгорание бытовых вещей, – говорится в сообщении

Отмечается, что жильцы своевременно приняли меры по максимальной локализации возгорания. Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Огонь полностью уничтожил вещи в одной из комнат, не обошлось и без пострадавших.

– К сожалению, при пожаре пострадал один человек. Огнеборцы оказали ему первую доврачебную помощь, после чего передали сотрудникам СМП, – уточнили в МЧС.

Причины возгорания выясняются.

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