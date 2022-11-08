В Детском парке Симферополя построят веревочный аттракцион

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В Детском парке Симферополя отремонтируют скейт-парк и построят веревочный аттракцион.

- Строители займутся реконструкцией скейт-парка, построят веревочный аттракцион, установят камеры видеонаблюдения и освещение, - цитирует «Крым 24» сообщение пресс-службы местной администрации.

Ранее КП-Крым писала, что на благоустройство Детского парка в столице Крыма был заключен контракт на 48 миллионов рублей. Работы должны быть выполнены до конца текущего года. Подрядчиком выступит ООО «Благо-Крым».

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