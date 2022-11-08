Экс-полицейского, избившего водителя за отказ пройти тест на алкоголь, осудили на четыре года колонии

В Крыму осудили бывшего полицейского за избиение водителя, совершившего административное правонарушение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евпаторийский городской суд вынес приговор экс-полицейскому отдельной роты ППС полиции ОМВД города за превышение должностных полномочий.

Как сообщили в пресс-службе суда, в январе 2022 года в дежурную часть МВД Евпатории был доставлен мужчина, совершивший административное правонарушение. В процессе оформления документов он отказался пройти тест на алкоголь и дактилоскопирование, за что полицейский вывел мужчину в коридор и несколько раз ударил по разным частям тела.

В суде полицейский свою вину не признал.

- Исследовав собранные по делу доказательства, суд признал подсудимого виновным в совершении преступления <...> и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, - говорится в сообщении.

Также он лишен права занимать на протяжении двух лет некоторые должности. Отбывать наказание бывший сотрудник силовых структур будет в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что экс-полицейских, отбиравших квартиры у стариков с деменцией в Севастополе, будут судить. Жертвами стали пять одиноких стариков с разными заболеваниями.

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