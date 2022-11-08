Вечером 8 ноября возобновлено движение по Крымскому мосту после ремонтных работ

Крымский мост вновь открыт для движения Фото: Ирина ГЕРЦ

Возобновлено движение по Крымскому мосту после ограничений на время плановых ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

Вчера, 7 ноября, строители приступили к транспортировке первого готового пролета весом более 300 тонн к месту монтажа.

- Сегодня в 16.00 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами, - говорится в сообщении.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что восстановление разрушенной автомобильной части Крымского моста завершится в декабре.

Напомним, утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Позже стало известно, что к теракту были причастны 12 человек.

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