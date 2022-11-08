В Крыму отменили обязательное проведение теста на коронавирус для граждан, прибывающих из других стран

Мера будет действовать как для россиян, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму отменили обязательное проведение теста на коронавирус для граждан, прибывающих в регион с территории иностранных стран. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, изменения уже внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

Отмечается, что мера будет действовать как для россиян, въезжающих на полуостров с территории других государств, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства.

- При этом в пунктах пропуска предусмотрено проведение выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию. Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта, - подчеркнул Сергей Аксенов.