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НовостиОбщество8 ноября 2022 14:16

В Крыму отменили обязательное проведение теста на коронавирус для граждан, прибывающих из других стран

В пунктах пропуска будут проводить выборочные проверки на COVID-19
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Мера будет действовать как для россиян, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства

Мера будет действовать как для россиян, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Крыму отменили обязательное проведение теста на коронавирус для граждан, прибывающих в регион с территории иностранных стран. Как сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Tg-канале, изменения уже внесены в указ «О введении режима повышенной готовности».

Отмечается, что мера будет действовать как для россиян, въезжающих на полуостров с территории других государств, так и для иностранных граждан и лиц без гражданства.

- При этом в пунктах пропуска предусмотрено проведение выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию. Решение о необходимости тестирования принимает специалист санитарно-карантинного пункта, - подчеркнул Сергей Аксенов.