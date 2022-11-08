Крымские эксперты назвали самые востребованные профессии на рынке труда

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Крымские компании заинтересованы в специалистах отрасли сельского хозяйства, туризма и экологии. Об этом в ходе пресс-конференции заявила заместитель начальника управления, заведующий отделом организации воспитательной работы, отдыха и оздоровления Министерства образования Крыма Ирина Карнацкая.

- Сейчас очень востребованы специалисты сферы туризма, сельского хозяйства и экологической направленности. Внимание обращают на молодые кадры. Поэтому профориентационную работу с детьми мы проводим еще со школы, - отметила Карнацкая.

Эксперт добавила, что министерство заинтересовано в том, чтобы дети хорошо окончили школу, знали, куда пойдут учиться дальше и стали высококлассными специалистами.

- В Крыму Министерство образования занимается несколькими профориентационными проектами. Работа ведется между детскими садами, школами, ВУЗами и СПО. В работе задействованы крупные учреждения - “Крымхлеб”, “Скворцово”, комплекс “Мечта”, “Консоль”. С этими компаниями заключены соглашения и они с радостью проводят с детьми профориентационные мероприятия. Также у нас осуществляется большой федеральный проект “Билет в будущее”.

Крым участвует в проекте второй год. В этом году уже 7 тысяч учеников зарегистрировались на онлайн-платформе “Билета в будущее”. С ними проводятся онлайн-диагностики, которые показывают склонность ребят к той или иной профессии. Детям показывают видеоролики о различных профессиях будущего. На практике они пробуют себя в разных специальностях. Профпробы проходят на базе 14 техникумов, колледжей и университета. В конце ноября ребята пройдут итоговую диагностику и получат индивидуальные рекомендации.

В свою очередь первый проректор “Крымского инженерно-педагогического университета им. Февзи Якубова” Анжелика Лучинкина добавила, что в августе она получила информацию от центров занятости и также выяснила, в каких кадрах нуждается регион.

- Крыму нужны педагоги, медицинские работники и инженеры-строители. В ходе обучения студентов мы не только даем хорошую базу знаний, но и нацеливаемся на многозадачность. Ведь работодателям нужны специалисты, которые постоянно готовы учиться и впитывать новое.

Сотрудники образования отметили, что родителям важно заранее говорить с детьми о выборе профессии. По республике Крым все образовательные учреждения в единой связке работают над профориентацией. Проводятся уроки, мероприятия и профпробы.