Хуснуллин: завершена надвижка первого пролета автодорожной части Крымского моста

Фото: Марат Хуснуллин, t.me/mkhusnullin

Завершена надвижка первого пролетного строения автодорожной части Крымского моста. Об этом сообщил в своем телеграм-канале вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

– Использовали поперечную надвижку, что позволило произвести установку пролета в кратчайшие сроки. Благодаря точной и слаженной работе специалистов операция по надвижке пролетного строения заняла 12 часов, – написал Хуснуллин.

Монтаж второго пролета, по его словам, запланирован на 11 ноября.

Ранее днем Минтранс РФ сообщил о возобновлении движения по Крымскому мосту после ограничений на время плановых ремонтных работ.

Утром 8 октября на Крымском мосту был совершен теракт, в результате которого произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли 12 человек.

Железнодорожное движение по мосту было восстановлено в тот же день. Позже было запущено движение легковых автомобилей по уцелевшей ветке. Для большегрузов мост по-прежнему закрыт, они могут попасть на Крымский полуостров тремя способами: по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы, на пароме или с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявлял, что восстановление разрушенной автомобильной части Крымского моста завершится в декабре.

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