Крымский Следком проверит информацию о предоставлении матери с ребенком-инвалидом аварийного жилья

Следком выяснит, почему граждане в Крыму получили квартиру в непригодном для жизни доме Фото: Михаил ФРОЛОВ

Крымский Следком установит, почему мама с ребенком-инвалидом получили неблагоустроенное жилье в одном из сел Сакского района.

- В ходе мониторинга сети Интернет и блогосферы была выявлена информация о том, что в июле 2017 года в селе Вересаево женщина приобрела квартиру в многоквартирном доме, в которой проживала вместе с ребенком-инвалидом и матерью, - сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю.

Дом через некоторое время был признан аварийным, теперь жильцы опасаются его обрушения. Граждане обращались за помощью в различные инстанции, однако ничего не добились.

Перед Минсельхозом республики поставлена задача в короткие сроки провести обследование МКД, чтобы установить, насколько он соответствует предъявляемым требованиям и пригоден для жизни.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50