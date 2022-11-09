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НовостиОбщество9 ноября 2022 5:48

Ялта вошла в топ-10 популярных направлений на ноябрьские праздники 2022

Южный берег Крыма даже поздней осенью привлекает к себе внимание туристов
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ялта.

Ялта.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Крымский полуостров, а именно город Ялта, в очередной раз доказал свою всесезонную привлекательность в глаза отдыхающих.

В рейтинге самых востребованных направлений на ноябрьские праздники 2022, который обнародовали аналитики сервиса бронирования жилья Tvil.ru, город счастья занял седьмое место. Результат, конечно, скромный, но если учесть закрытый аэропорт Симферополя, то вполне достойный.

Эксперты также подсчитали во сколько обошелся «праздник ноября» среднему российскому путешественнику:

В тройке «самых больших чеков» - Сочи (116 000 рублей. на 6 дней для 5 человек), и подмосковный Троицк (96 000 рублей на 4 дня для 8 человек).

Топ-10 самых востребованных направлений на ноябрьские праздники 2022 (средняя стоимость в рублях ночи):

- Сочи, 2488

- Санкт-Петербург, 3382

- Москва, 3901

- Казань, 4095

- Кисловодск, 2293

- Калининград, 2298

- Ялта, 1808

- Краснодар, 2304

- Нижний Новгород, 3390

- Пятигорск, 2611.

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