В парк Симферополя на зимовку прилетел зеленоглазый баклан Яшка

Фото: МБУК "Парки столицы"

В симферопольский парк имени Гагарина на зимовку прилетел баклан Яшка, сообщили в МБУК «‎Парки столицы»‎‎.

Фото: МБУК "Парки столицы"

- Эту птицу с изумрудно-зелеными глазами в парке ждут, как долгожданного гостя. Каждый год с наступлением холодов баклан прилетает на пруд, чтобы здесь перезимовать, - говорится в сообщении.

Постоянного гостя решили не оставлять без имени и нарекли Яшкой. Баклану имя пришлось по душе, и он даже время от времени на него реагирует. «Яшка, раскрой крылья», - просят работники парка. И птица, слыша знакомые голоса, с радостью выполняет просьбу.

Фото: МБУК "Парки столицы"

Баклан проведет всю зиму в парке, как в убежище от холодной, хоть и не суровой крымской зимы, а весной вновь улетит по своим бакланьим делам, куда - неизвестно. Ну а пока пернатый будет позировать перед фотокамерами любопытных зевак. Сотрудники парка по секрету рассказали, что птицу чаще всего можно застать отдыхающей на пирсе, либо за ловлей рыбы в пруду.

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