В США предложили Украине самостоятельно решить судьбу Крыма

Крым стал частью РФ в 2014 году после мартовского референдума Фото: Виктор Гусейнов

В администрации США считают, что Украина должна сама решить, будет ли она пытаться вернуть Крым военным путем. Вашингтон не стал уточнять, готов ли поддержать такую цель. Об этом заявил замминистра обороны США по политическим делам Колин Кол.

- Украинцы будут решать, ставят ли они своими военными целями простое возвращение к границам по состоянию на 23 февраля или на 2014 год. Это в конечном счете будут их решения, - цитирует Колина Кола ТАСС.

Напомним, ветеран войны в Ираке и обозреватель New Yorker Дэн Колдуэлл выразил мнение, что Запад мог предотвратить проведение СВО в Украине, если бы признал Крымский полуостров частью России. Еще ранее американский бизнесмен Илон Маск назвал компромисс по Крыму наиболее вероятным сценарием разрешения конфликта в Украине.

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