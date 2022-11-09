На бульваре Ленина в Симферополе появилась полоса для общественного транспорта

Фото: "Крым 24"/скриншот из видео

На бульваре Ленина в Симферополе появилась выделенная полоса движения для общественного транспорта. Пока она работает в тестовом режиме.

- Данная дорожная разметка в настоящее время наносится краской со сроком три-четыре месяца. Будет проводится мониторинг транспортно-дорожной обстановки. В случае положительной динамики внедрения выделенной полосы, она будет установлена на полное время действия, - рассказал «Крым 24» начальник отдела эксплуатации объектов улично-дорожной сети администрации Симферополя Валерий Галяев.

Сейчас водители могут видеть соответствующий дорожный знак, установленный на участке от ж/д вокзала в сторону центра города. Парковочных мест для автомобилистов там больше не будет. Ремонтные работы на бульваре находятся на завершающем этапе. В администрации города уже занимаются организацией движения по установленной схеме.

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