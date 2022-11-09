Жительницу Севастополя будут судить за кражу 30 тысяч рублей во время вечеринки

В Севастополе оперативники задержали местную жительницу, подозреваемую в краже 30 тысяч рублей у знакомых Фото: Алексей БУЛАТОВ

22-летняя жительница Севастополя попала под уголовное дело за кражу 30 тысяч рублей во время молодежной вечеринки. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.

- Находясь в состоянии опьянения, во время веселья в чужой квартире [она] спряталась в шкафу. Среди одежды, висевшей в гардеробе, девушка обнаружила сумочку, а в ней 30 тысяч рублей. Недолго думая, она похитила деньги и впоследствии потратила на покупку вещей, - говорится в сообщении.

Обнаруживший пропажу денег владелец сумки обратился в полицию. Подозреваемую задержали, теперь ей грозит до пяти лет колонии.

Напомним, ранее в Севастополе супружеская пара украла у пенсионерки квартиру за пять миллионов рублей. Они обратились к пожилой женщине за помощью в обналичивании средств маткапитала, для чего требовалось иметь права на недвижимость.

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