В семи селах Симферопольского района построили новые ФАПы

Фото: пресс-служб правительства РК

В селах Красновка, Кленовка, Верхнекурганное, Красное, Родниково, Школьное и Аркадьевка Симферопольского района завершается строительство новых фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Республики Крым.

– Выполняемые работы предусмотрены в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации». На текущий момент завершен монтаж быстровозводимых модульных конструкций ФАПов, смонтированы инженерные сети, выполнено устройство канализации и фундаментной плиты под дизельно-генераторную установку. Также проведено благоустройство прилегающей территории, включая монтаж ограждения, установку септика и оборудованных площадок под твердые бытовые отходы, – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служб правительства РК

Фото: пресс-служб правительства РК

В ближайшее время в ФАПы поставят оборудование, в том числе укладки для оказания неотложной помощи, аппарат ЭКГ, пульсоксиметр.

В новых зданиях, приспособленных для приема инвалидов и маломобильных групп граждан, можно будет в комфортных условиях получить консультацию по назначенному лечению и первичную медико-санитарную помощь, а также вакцинироваться.

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