Михаил Развожаев: 9 ноября Черноморский флот проводит учения в акватории

В городе проходят учения ЧФ Фото: Иван Макеев

Черноморский флот проводит учения в акватории Севастополя 9 ноября, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

- Вижу ваши сообщения о громких звуках. Наш Черноморский флот проводит учения в акватории. Кроме этого, как и вчера, у наших мобилизованных на полигонах продолжаются учения, идут стрельбы, - написал он в своем Tg-канале.

Напомним, «желтый» уровень террористической опасности в Крыму продлили до 22 ноября. Как и ранее, он будет действовать в Армянске, Джанкое, Керчи и Красноперекопске, а также в Джанкойском, Красноперекопском и Ленинском районах.

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