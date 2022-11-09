С 9 октября Керченской паромной переправой воспользовались почти 30 тысяч пассажиров

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли почти 30 тысяч пассажиров, 16 743 единицы автотранспорта и 1096 железнодорожных вагонов Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С момента возобновления работы Керченской паромной переправы через пролив перевезли почти 30 тысяч пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

– За первый месяц после возобновления работы Керченской паромной переправы – с ночи на 9 октября по 07:00 9 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 27 974 пассажира, 16 743 единицы автотранспорта и 1096 железнодорожных вагонов, – говорится в сообщении.

За этот период семью паромами, работающими на линии, выполнено 480 круговых рейсов.

Напомним, движение по Крымскому мосту было ограничено после подрыва грузовика 8 октября. Тогда транспортный переход получил повреждения, в экстренном порядке была возобновлена работа Керченской паромной переправы.

Сейчас по Крымскому мосту разрешено движение легковых автомобилей. Для большегрузов мост по-прежнему закрыт, они могут попасть на Крымский полуостров тремя способами: по альтернативному сухопутному маршруту через новые российские регионы, на пароме или с перегрузкой на железнодорожный транспорт.

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