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НовостиОбщество9 ноября 2022 11:34

Жителей и гостей Симферополя приглашают на бесплатные занятия йоги

Уроки могут посетить все желающие в возрасте от 10 до 70 лет
Екатерина НАЗАРОВА
В Симферополе открываются бесплатные уроки по йоге для всех желающих

В Симферополе открываются бесплатные уроки по йоге для всех желающих

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители и гости крымской столицы смогут бесплатно посетить бесплатные занятия по йоге. Приглашаются все желающие в возрасте от 10 до 70 лет.

- На мой взгляд, это крайне интересно для Крыма как для базы санаторно-курортного лечения. И в целом это полезно для всех людей, которые хотят жить долго и счастливо, - цитирует Крымская газета ректора КФУ Андрея Фалалеева.

Занятия будут организованы на территории Медакадемии КФУ на бульваре Ленина, 5/7. Уроки будут вести профессиональные практики из России, Индии и других стран. Необходимости приносить с собой резиновые коврики нет - их будут выдать на месте.

Расписание занятий вскоре будет опубликовано в соцсетях университета, в частности, обновления можно отслеживать в сообществе проекта.

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