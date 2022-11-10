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НовостиОбщество10 ноября 2022 4:52

Погода на 10 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 14 градусов

КП-Крым узнала, какой будет погода на 10 ноября 2022 года в Крыму и Севастополе
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Ольга АВЕРЬЯНОВА
Поздняя осень в Крыму.

Поздняя осень в Крыму.

Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

10 ноября на Крымском полуострове актуально штормовое предупреждение, в силе и высокая пожарная опасность.

- Из-за влияния области повышенного атмосферного давления сохранится сухая прохладная погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +12...+14°.

В городе-герое Севастополе переменная облачность. Без осадков. Утром туман. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Днем тепло +13...+15°.

В Ялте, как сообщает yandex, +8…+13°, восточный ветер 2-3 м/с. Ясно.

В Евпатории +6…13°, северо-восточный ветер 1-3 м/с. Ясно.

В Керчи +7 …+10°, северо-восточный ветер 3-5 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии +7 …+13°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Черноморском +4…+13, восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.

В Джанкое +4…+12°, скорость восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

В Армянске +3…+11°, скорость восточного ветра 2-4 м/с. Переменная облачность.

Вода в Черном море +14 …+16°.

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