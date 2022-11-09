Еще 12 крымских сел до конца 2022 года подключат к интернету

В ближайшие восемь лет мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2022 года в 12 поселках Крыма построят сети подвижной радиотелефонной связи, сообщил министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Владимир Трегуб.

Строительство запланировано в рамках проекта Минцифры «Устранение цифрового неравенства». Так, хороший интернет и качественная связь появится в селах Ларино, Апрелевка, Артемовка, Зоряное, Верхние и в поселке Санаторное.

- Благодаря устранению цифрового неравенства крымчане могут пользоваться быстрым интернетом и хорошей связью наравне с жителями крупных городов нашей страны, - отметил Владимир Трегуб.

На сегодняшний день жители крымских сел уже начали голосование на подключение интернета на следующий год. По результатам будут определены населенные пункты, в которых и будут построены все нужные инфраструктуры связи. По предварительным данным, таких населенных пунктов в республике будет не меньше 11.

Он также добавил, что в ближайшие восемь лет мобильная связь должна стать доступна более чем в 24 тыс. населенных пунктов страны.