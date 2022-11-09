В четырех магазинах Крыма обнаружили опасные для здоровья мясо и рыбу

Фото: Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

В магазинах Армянска «Дары моря» и «Морепродукты», а также в магазине «Визит» села Почетное и магазине «Люкс» села Воинка выявлены немаркированные продукты.

Как сообщили Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора, на упаковках с шашлыком, мясным фаршем, мясом птицы, рыбой и морепродуктами отсутствовали название, дата производства, срок годности, не был также указан производитель.

- В соответствии с законодательством такая продукция признается некачественной и опасной, и в случае ее употребления несет угрозу жизни и здоровью граждан, - говорится в сообщении.

Владельца магазинов вынесли предупреждения и заставили исправить нарушения.

Напомним, ранее на ярмарках в Крыму обнаружили продукты неизвестного происхождения. На них отсутствовала маркировка.

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