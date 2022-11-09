Показывал свое « хозяйство» детям: в Севастополе эксгибициониста осудили на 9 лет

Севастопольца осудили на девять лет за действия эксгибиционистского характера в отношении детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе суд вынес приговор 47-летнему эксгибиционисту, демонстрировавшему свои половые органы двум девятилетним девочкам.

- Мужчина в июне 2022 года в вечернее время на улице вблизи подъезда многоквартирного дома по улице Генерала Хрюкина совершил действия эксгибиционистского характера в отношении двух девятилетних девочек, - говорится в сообщении.

Одной из улик, подтверждающих вину мужчины, стал брошенный им на месте преступления окурок сигареты.

Кроме того, в памяти мобильного телефона злоумышленника были найдены детские порнографические фотографии.

Мужчина признал вину. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его лиши права занимать должности, связанные с образованием детей, на срок до 12 лет. Также судом был удовлетворен иск в пользу потерпевших в размере 200 тысяч рублей.

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